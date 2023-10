Freiburg - Für Trainer Christian Streich ist das erste Europa-League-Heimspiel des SC Freiburg in dieser Saison gegen West Ham United etwas „ganz Besonderes“.

Er freue sich „schon sehr, dass wir uns mal mit so einer Premier-League-Mannschaft messen können“, sagte der SC-Coach einen Tag vor der Partie gegen den Conference-League-Gewinner der Vorsaison am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). Die englische Fußball-Liga sei „unbestritten die stärkste“, so Streich. „Da sitzt auch mal einer auf der Bank, der 30 oder 40 Millionen gekostet hat.“ Für den SC ist es das erste Pflichtspiel gegen einen Verein aus England.

Nur Freiburg-Fans zugelassen

Im ausverkauften Europa-Park Stadion werden nur Freiburg-Fans sein. West-Ham-Anhänger sind aufgrund einer Sanktion durch die UEFA keine zugelassen. „Ich vermisse sie nicht wahnsinnig, ich freue mich eher für die Leute in Freiburg und der Umgebung, so gibt es mehr Plätze für unsere Fans“, sagte Streich. Der 58-Jährige hofft nicht nur wegen der Unterstützung von den Rängen, sondern auch wegen des Bundesliga-Heimsiegs gegen den FC Augsburg (2:0) am vergangenen Sonntag auf mehr Leichtigkeit bei seiner Mannschaft.

Stürmer Michael Gregoritsch (Wadenprobleme) und Mittelfeldspieler Yannik Keitel (Adduktorenprobleme) könnten allerdings ausfallen. Für Keitel dürfte wieder Nicolas Höfler in der Startelf stehen. Höfler ist in der Liga noch gesperrt, international aber einsatzberechtigt.