Zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist die Copa América in den Vereinigten Staaten ein wichtiger Testlauf - den der Gastgeber schon nach der Gruppenphase beenden muss.

Gastgeber USA scheitert bei Copa América in Gruppenphase

Kansas City - Zwei Jahre vor der Heim-Weltmeisterschaft ist die Fußball-Nationalmannschaft USA bei der Copa América im eigenen Land in der Gruppenphase gescheitert. Gegen Uruguay verlor das Team um die ehemaligen Bundesliga-Profis Christian Pulisic, Weston McKennie und Chris Richards in Kansas City 0:1.

In Gruppe C belegen die USA nach zwei Niederlagen in drei Spielen nur den dritten Platz. Uruguay gewann alle drei Gruppenspiele, auf Rang zwei zog Panama ins Viertelfinale ein. Ein Sieg gegen Uruguay wäre für die USA zwingend gewesen für die Chance auf die K.-o.-Runde des Turniers.

„Wir hatten einen guten Start mit viel Energie, aber am Ende des Tages hat die Qualität einfach nicht gereicht“, sagte der ehemalige Dortmund-Profi Pulisic im US-Fernsehen. Trainer Gregg Berhalter und die Mannschaft wurden in US-Medien unmittelbar nach dem Aus hart kritisiert. „Wir sind bitter enttäuscht vom Resultat. Wir wissen, dass wir mehr können. Wir haben es in diesem Turnier nicht gezeigt. Wir hätten besser sein müssen“, sagte Berhalter.