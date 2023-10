Samsun - Der langjährige Bundesliga-Trainer Markus Gisdol hat bei Samsunspor in der türkischen Süper Lig einen neuen Job gefunden.

Der 54 Jahre alte Schwabe erhält beim nach sieben Spielen sieglosen Tabellenletzten einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Club mitteilte. Er ist damit Nachfolger des beurlaubten Hüseyin Eroglu.

Gisdol trainierte in der Vergangenheit unter anderem die TSG 1899 Hoffenheim, den Hamburger SV und 1. FC Köln. Zuletzt war er von Oktober 2021 an für ein halbes Jahr Chefcoach bei Lokomotive Russland, trat aber am 1. März 2022 nach der russischen Invasion in die Ukraine von seinem Amt zurück.