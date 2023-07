Windischgarsten - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mario Götze würde einen Wechsel von Stürmer Harry Kane zum FC Bayern München begrüßen.

„Für die Bundesliga wäre es ein Top-Transfer. Wir würden uns alle freuen, wenn er zu Bayern geht. Es wäre für die Bundesliga eine attraktive Sache“, sagte Götze im Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Windischgarsten. Kane bringe eine „gewisse Qualität für den Verein“ mit, fügte Götze an. „Es wäre ein sehr, sehr positives Signal für die Bundesliga, das ist auch wichtig.“

Ein Jahr nach dem Abgang von Robert Lewandowski sind die Münchner auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Kanes Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft im Sommer 2024 aus. Die Bayern versuchen, den englischen Nationalmannschaftskapitän schon in dieser Transferphase zu bekommen.

Die jüngsten Star-Transfers aus Saudi-Arabien wollte Götze bei der Medienrunde in Österreich nicht überbewerten. „Vor ein paar Jahren war es China, jetzt ist es Saudi - konkret wurde bei mir nicht angeklopft. Am Ende zeigt es irgendwie die Strahlkraft des Sports generell. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich versuche den Fokus bei mir zu behalten“, sagte Götze. Eine inhaltliche Bewertung wollte er nicht abgeben. „Man kriegt das nur aus den Medien mit und weiß nicht, was so zu 100 Prozent stimmt.“