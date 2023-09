Lange durfte Mason Greenwood weder trainieren noch spielen - wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Im Februar stellte die Justiz ihre Ermittlungen ein. Dennoch geht es in Manchester nicht für ihn weiter.

Greenwood nach Vergewaltigungsvorwurf an Getafe ausgeliehen

Startet in Spanien einen Neustart: Mason Greenwood.

Manchester - Nach anderthalb Jahren Spielpause wegen Vergewaltigungsvorwürfen will der englische Ex-Nationalspieler Mason Greenwood seine Karriere in Spanien wieder in Schwung bringen.

Sein Club Manchester United verlieh den 21-Jährigen bis zum Saisonende an den FC Getafe, wie der englische Rekordmeister mitteilte.

Seit Januar 2022 suspendiert

Der Mittelfeldspieler war am 30. Januar 2022 nach der Anzeige einer jungen Frau suspendiert worden, die ihm unter anderem versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung vorwarf. Er durfte weder spielen noch trainieren. Nach einem Jahr stellte die Justiz die Ermittlungen ein. Nach öffentlicher Kritik an Überlegungen, Greenwood wieder ins Team zu integrieren, einigte sich United mit dem Fußballprofi auf eine Trennung.

„Der Wechsel ermöglicht es Greenwood, seine Karriere abseits von Manchester United wieder aufzubauen“, teilte der englische Verein nun mit. „Der Club wird Mason und seiner Familie in dieser Übergangsphase weiterhin seine Unterstützung anbieten.“ Nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA übernimmt Getafe einen „kleinen Anteil“ an Greenwoods Gehalt. Für Manchester United erzielte er 35 Tore in 129 Pflichtspielen, für England bestritt er ein Länderspiel.