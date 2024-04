Im Meisterschaftsrennen in der Liga muss Arsenal einen Rückschlag verdauen. In der Königsklasse bietet sich gegen die Bayern aber eine große Gelegenheit.

London - Nach dem Rückschlag für den FC Arsenal im Meisterschaftskampf der englischen Premier League fordert Trainer Mikel Arteta ein anderes Gesicht seiner Mannschaft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München. „Jetzt ist der Moment gekommen, Charakter und Führungsqualitäten zu zeigen“, sagte der Spanier nach dem 0:2 gegen Aston Villa im „beIn Sports“-Interview.

„Wenn du gewinnst, dann ist das sehr einfach. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo du ganz oben sein möchtest, Titel gewinnen möchtest. Das wird ein großer Test für uns“, betonte Arteta. Im Hinspiel trennten sich die Londoner von den Bayern 2:2.

Am Mittwoch (21.00/DAZN) könnte Arsenal mit einem Sieg in München zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wieder in das Halbfinale der Königsklasse einziehen. „Jetzt geht es darum, wie wir nach diesem Rückschlag reagieren. Das liegt in unserer Hand“, sagte Arteta. „Die Spieler sind frustriert und traurig, aber wir haben eine wunderbare Gelegenheit. Es kann keinen besseren Zeitpunkt geben.“

In der Liga konnte der Club aus der Hauptstadt die Tabellenführung nicht verteidigen. Der Rückstand auf den Titelverteidiger und neuen Spitzenreiter Manchester City beträgt zwei Zähler.