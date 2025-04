Manchester - Pep Guardiola war geladen. Der spanische Star-Trainer regte sich allerdings nicht über das torlose und auch sonst ereignisarme Remis im Manchester-Derby auf. Sondern über die Fans des Stadtrivalen United. Der Coach von Manchester City attestierte dem Publikum „einen Mangel an Klasse“ und fügte an: „Sie sollten sich schämen. Ich verstehe nicht, dass sie die Mutter von Phil ins Spiel bringen.“ Bei der Auswechslung seines Offensivspielers Phil Foden hatten United-Fans dessen Mutter derb beleidigt.

Guardiola stellte klar: „Das ist nicht United, das sind die Leute.“ Der 54-Jährige und sein Team müssen in dieser Saison sportlich um eine Teilnahme an der Champions League kämpfen. Mit 52 Punkten liegt City derzeit auf Tabellenrang fünf. United hat gerade einmal 38 Zähler und rangiert gegen Ende einer bislang enttäuschenden Saison in der unteren Tabellenhälfte.