Pep Guardiola setzt seine Arbeit in Manchester fort.

Manchester - Pep Guardiola hat alle Spekulationen beendet: Seine Ära bei Manchester City geht auch nach dieser Saison weiter und soll über ein Jahrzehnt dauern. Der 53 Jahre alte Starcoach unterschrieb ein neues Arbeitspapier, das bis zum 30. Juni 2027 beim englischen Fußball-Serienmeister gültig ist.

Sein vorheriger Vertrag wäre nach dieser Saison ausgelaufen. Dass die Verlängerung nach zuletzt vier wettbewerbsübergreifenden Niederlagen in Serie erfolgte, dürfte auch als Zeichen gewertet werden können.

„Manchester City bedeutet mir so viel“, sagte Guardiola. Er schwärmte von vielen tollen Zeiten und erklärte, ein besonderes Gefühl zu dem Club zu haben. „Deshalb bin ich so glücklich, dass ich noch zwei weitere Spielzeiten hierbleiben kann.“

Die Nutznießer des neuen Guardiola-Vertrags

Kommt alles wie geplant, werden es die Spielzeiten zehn und elf für Guardiola bei Manchester City sein. Er war im Sommer 2016 nach drei Jahren vom FC Bayern dorthin gewechselt. Vor seiner Münchner Zeit hatte der gebürtige Katalane den FC Barcelona vier Jahre lang vom Sommer 2008 bis 2012 trainiert und geprägt.

„So wie jeder City-Fan freut es mich, dass Peps Reise mit Manchester City weitergehen wird“, sagte der Club-Vorsitzende Chaldun al-Mubarak. „Sein Hunger nach Verbesserung und Erfolg ist weiter unersättlich und die direkten Nutznießer davon werden weiter unsere Spieler und unser Trainerstab, die Kultur unseres Clubs und der englische Fußball im Allgemeinen sein.“

Beeindruckende Bilanz, aber zuletzt vier Niederlagen in Serie

Die Liste der Erfolge von Guardiola vor allem mit Manchester City ist lang. Allein sechsmal gewann er mit dem Club die englische Meisterschaft, in der vergangenen Saison machte er den vierten Triumph in Serie perfekt.

Bisheriger Höhepunkt war aber die Spielzeit 2022/23, als City neben der Meisterschaft auch den FA Cup und die Champions League gewann. Nach Vereinsangaben gelangen unter Guardiola 353 Siege in 490 Pflichtspielen mit durchschnittlich 2,45 Toren pro Spiel.

„Ich danke allen, die mir weiterhin vertrauen und mich unterstützen“, sagte Guardiola. „Es war immer eine Ehre, ein Vergnügen und ein Privileg, hier zu sein.“ Das erste Ziel dürfte nun sein, die für Manchester unter Guardiola ungewöhnliche Niederlagenserie zu stoppen.

Gegner wird daheim Tottenham Hotspur sein - die Mannschaft, die eben diese Serie im EFL-Cup auswärts eingeleitet hatte. Danach verlor City in der Premier League auch auswärts gegen Bournemouth und Brighton sowie dazwischen sogar mit einem 1:4 in der Champions League gegen Sporting Lissabon. In der Premier League belegt Guardiolas Mannschaft aktuell den zweiten Platz mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Liverpool.