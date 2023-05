Madrid - Trainer Pep Guardiola sieht Manchester City wegen des verlorenen Halbfinals im Vorjahr gegen Real Madrid im erneuten Champions-League-Duell nicht unter einem besonderen Druck.

„Was in der Vergangenheit passiert ist, bleibt in der Vergangenheit. Wir sind nicht hier für eine Revanche“, sagte Guardiola vor dem Halbfinal-Hinspiel im Madrider Santiago Bernabéu. Es gehe „nur um eine neue Möglichkeit“ für den so ersehnten ersten Triumph in der Königsklasse für City.

„Es sind komplett verschiedene Spiele“

Dennoch thematisierten fast alle Fragen der Journalisten bei der Pressekonferenz das dramatische Halbfinal-Aus von Manchester in der Verlängerung in Madrid. Guardiola (52) aber wollte keinen Zusammenhang herstellen, auch wenn die Kader beider Teams nahezu gleichgeblieben seien: „Es sind komplett verschiedene Spiele.“ Als Trainer gewann Guardiola mit dem FC Barcelona zweimal die Champions League, mit dem FC Bayern München blieb ihm dieser Titel ebenso verwehrt wie bislang bei Manchester City.

Defensivspieler Rodrigo ist sich sicher: „Wir müssen ein unglaubliches Spiel und die beste Version von uns zeigen und kämpfen, um ins Finale zu kommen.“ Die Motivation innerhalb des Teams sei groß - auch ohne Revanchegelüste, meinte Guardiola: „Wir wollen, keine Frage. Aber nicht weniger als letztes Jahr auch.“