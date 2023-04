Manchester - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hält sehr viel von Thomas Tuchel und traut seinem ehemaligen Trainer mit dem FC Bayern München die Rückkehr in die Spitze Europas zu.

„Für mich ist Thomas Tuchel einer der besten Trainer weltweit“, sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City im Interview des TV-Senders Sky. Zwar habe er nur ein Jahr lang bei Borussia Dortmund unter dem heute 49-Jährigen trainiert. „Das eine Jahr hat unglaublich viel Freude gemacht“, sagte Gündogan.

Er habe mit Manchester City auch mehrmals gegen den FC Chelsea gespielt, den Tuchel 2021 zum Champions-League-Sieg geführt hatte. Das sei immer extremst schwer gewesen. „Ich weiß, wie er taktisch arbeitet und auf was für Kleinigkeiten er achtet“, sagte der 32 Jahre alte gebürtige Gelsenkirchener. Dies ähnele sehr seinem City-Trainer Pep Guardiola. „Dementsprechend habe ich keine Zweifel daran, dass Thomas Tuchel die Bayern auch wieder zu einer der besten Mannschaften in Europa formen wird“, urteilte Gündogan.

Tuchel hatte die Bayern Ende März überraschend als Nachfolger von Julian Nagelsmann übernommen. Anschließend war der deutsche Rekordmeister im Champions-League-Viertelfinale gegen Man City gescheitert, im DFB-Pokal ausgeschieden und von Borussia Dortmund von der Tabellenspitze in der Bundesliga verdrängt worden.

Gündogan sieht in dem einen Punkt Rückstand der Bayern auf den BVB aber noch keine Vorentscheidung im Titelkampf. Er könne sich noch nicht festlegen, wer Meister werde, und sehe die Chancen bei 50:50. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Bayern in der Lage ist, den Titel am Ende noch zu gewinnen. Dementsprechend ist es für den neutralen Zuschauer sehr, sehr schön, wie es gerade in der Bundesliga vor sich geht. Es ist extrem spannend, das auch von hier zu verfolgen“, befand der Nationalspieler.