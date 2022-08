Haaland trifft beim Debüt doppelt: City siegt bei West Ham

London - Der ehemalige Dortmunder Stürmer Erling Haaland hat in der Premier League einen traumhaften Einstand mit seinem neuen Club Manchester City gefeiert. Haaland erzielte beide Tore zum 2:0 (1:0)-Auswärtssieg des englischen Fußballmeisters bei West Ham United in London.

Vor den Augen seines Vaters Alf-Inge Haaland, der von 2000 bis 2003 für die Cityzens gespielt hatte, schoss der 22-Jährige die Gäste zunächst in der 36. Minute per Strafstoß in Führung. In der zweiten Hälfte (65.) erhöhte er nach einer Vorlage von Kevin De Bruyne.

Haaland ist erst der zweite Spieler - nach Sergio Aguero - der bei seinem Liga-Debüt für Man City doppelt trifft. Der Norweger war im Sommer für rund 75 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum Team von Trainer Pep Guardiola gewechselt.