Hahn bleibt weiteres Jahr beim FC Augsburg

Augsburg - Stürmer André Hahn bleibt einem Medienbericht zufolge ein weiteres Jahr beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg.

Wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtet, hat sich der Vertrag des 31-Jährigen automatisch verlängert. „Ich hatte eine Klausel im Vertrag, die besagt, wenn ich eine gewisse Anzahl von Spielen innerhalb der vier Jahre mache, wird der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert“, sagte Hahn.

Der ehemalige Nationalspieler steht seit 2018 in Augsburg unter Vertrag. Mit der Partie beim VfL Bochum (2:0) am vergangenen Spieltag sei die vereinbarte Anzahl an Spielen erreicht worden. „Ich hatte für vier Jahre unterschrieben, jetzt kommt mein fünftes und ich bin sehr froh, dass es so eingetreten ist. Alles weitere werden wir dann sehen“, sagte Hahn.