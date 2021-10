Hannover gewinnt souverän in Norderstedt

Norderstedt (dpa) – - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat das DFB-Pokalspiel der 1. Runde beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt souverän mit 4:0 (2:0) gewonnen.

Die Tore erzielten am Samstag Philipp Ochs (20. Minute), Marvin Ducksch (45., Foulelfmeter, 62.) und Florent Muslija (65.). Zu den rund 750 Zuschauern in Norderstedt zählten auch die Hamburger Fußball-Legende Uwe Seeler und der Hannoveraner Ex-Torjäger Dieter Schatzschneider.

Gastgeber Norderstedt fand gut in die Partie und kam durch Konter zu Torchancen. In der sechsten Minute parierte 96-Torwart Martin Hansen einen Torschuss von Hamajak Bojadgian. Die Gäste gerieten etwas glücklich in Führung, als Norderstedts Torwart Lars Oliver Huxsohl einen hohen Ball von Ochs falsch einschätzte. In der letzten Minute der ersten Halbzeit wurde Sebastian Stolze von Fabian Grau im Strafraum gefoult, beim Elfmeter traf Ducksch sicher.

Nach der Pause hatte Hannover das Spiel komplett unter Kontrolle. Dominik Kaiser scheiterte am Pfosten (50.), Ducksch traf die Latte (59.). Drei Minuten später war der Stürmer erfolgreicher, als er zum 3:0 traf. Muslija sorgte für den Schlusspunkt, weil die Gäste weitere Chancen ungenutzt ließen.