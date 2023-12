Berlin - Tennisbälle, Schokoladentaler, Schmähgesänge: Die Fans haben in den Stadien der Fußball-Bundesliga mit diversen Aktionen ihren großen Unmut über den Investoren-Deal der Deutschen Fußball-Liga zum Ausdruck gebracht. In allen Arenen war auch das Banner mit der Aufschrift „Wir werden kein Teil eures Deals sein - Scheiß DFL!“ zu lesen.

Beim Spiel in Bochum sorgten Fans von Union Berlin für eine Spielunterbrechung, als sie nach zwölf Minuten eine Vielzahl an Tennisbällen und Schokoladentaler auf den Rasen warfen. Schiedsrichter Sven Jablonski unterbrach die Partie daraufhin für rund vier Minuten, bis der Platz wieder befreit worden war. Bochums Offensivspieler Takuma Asano nahm es mit Humor und verzehrte einen Schokoladentaler.

Eine Unterbrechung gab es auch in Darmstadt, nachdem im Wolfsburger Block Pyrotechnik gezündet worden war. Auch hier wurden Schokoladentaler geworfen. Dazu nahmen es die Darmstädter Fans ihrem Vorstand krumm, dass dieser für den Deal gestimmt hatte. „Unsere Stimme hätte den DFL-Investor verhindern müssen“, hieß es auf einem Plakat.

Weg frei für konkrete Verhandlungen

Bei der Mitgliederversammlung hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) von den Proficlubs das Mandat erhalten, nun konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner aufzunehmen. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor bis zu einer Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben. Diese Vereinbarung stößt bei vielen Vereinsanhängern auf Ablehnung.

In den ersten zwölf Minuten blieb es daher in vielen Stadien leise. Die Zeitspanne von zwölf Minuten wurde dabei in Anspielung auf den „zwölften Mann“, also die Fans, gewählt.

Verständnis für die DFL-Entscheidung äußerte Sky-Experte Dietmar Hamann. „Wir haben uns das 50+1 über viele Jahre erhalten. Man muss schauen, was in England, Italien und Frankreich passiert. Da sind private Investoren drin. Irgendwann müssen wir uns auch öffnen in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, die Alternative wäre gewesen, wenn das nicht durchgegangen wäre, dass sich die erste von der zweiten Liga trennt“, sagte Hamann. Er erhofft sich vor allem mehr Professionalisierung, gerade mit Blick auf die Auslandsvermarktung.