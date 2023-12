Hertha BSC bleibt zum neunten Mal in Serie ungeschlagen. Gegen den Tabellenletzten aus Osnabrück war aber mehr eingeplant als ein 0:0.

Osnabrücks Florian Kleinhansl (v) ist vor Hertha-Stürmer Haris Tabakovic am Ball.

Berlin - Hertha BSC hat seine Serie auf neun Spiele ohne Niederlage ausgebaut, die fest eingeplanten drei Punkte gegen Schlusslicht VfL Osnabrück aber verpasst.

Ohne ihren erkälteten Erfolgsgaranten Fabian Reese kamen die Berliner zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga über ein 0:0 nicht hinaus. Herthas Offensivmann Florian Niederlechner (84.) sah wegen Groben Foulspiels die Rote Karte.

Nach dem Remis am Samstag vor 43.650 Zuschauern im Olympiastadion haben die Berliner den Relegationsrang aber noch in Sichtweite und können nach der kurzen Weihnachtspause die direkte Bundesliga-Rückkehr in Angriff nehmen. Aufsteiger Osnabrück holte nach dem 1:1 gegen St. Pauli erneut einen Punkt gegen ein Top-Team, bleibt aber Tabellenletzter.

Wie ein sicherer Abstiegskandidat spielte Osnabrück nicht. Die Hertha fand nur langsam ihren Rhythmus, hatte dann aber durch Haris Tabakovic (10./25.), Marc-Oliver Kempf (38.) und vor allem Reese-Ersatz Derry Scherhant (45.+1) mehrere Chancen.

Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Berliner aus ihrer spielerischen Überlegenheit keinen Nutzen ziehen. Im Angriff fehlte Reeses Dynamik. Fan-Liebling und Social-Media-Star Nader El-Jindaoui konnte bei seinem Zweitliga-Debüt den Sieg nicht erzwingen. Niederlechner wurde nach einem Tritt gegen das Schienbein seines Gegenspielers nach Videobeweis des Feldes verwiesen.