Die Mitteldeutsche Zeitung begleitet den HFC in der Regionalliga Nordost und zeigt fünf Auswärtsspiele der Rot-Weißen exklusiv. So sind Sie dabei!

HFC im Livestream: So sehen Sie die Regionalliga Nordost exklusiv bei uns

Der Hallesche FC spielt nach dem Abstieg in der Regionalliga Nordost, ausgewählte Auswärtsspiele der Rot-Weißen gibt es exklusic im Livestream zu sehen.

Halle (Saale)/MZ – Der Hallesche FC will nach dem Abstieg schnell wieder zurück in die 3. Liga, doch ist der Weg dorthin lang und steinig. Die Mitteldeutsche Zeitung begleitet den HFC in der Regionalliga Nordost und zeigt bis Jahresende fünf Auswärtsspiele der Rot-Weißen exklusiv im Livestream auf MZ.de.

Los ging es am 10. September (19 Uhr) mit der Partie des HFC bei Viktoria Berlin, die 0:1 verloren ging. Das Spiel wurde kostenlos und frei zugänglich für alle Fans auf MZ.de und Volksstimme.de übertragen.

Am 27. September geht es weiter, dann steht ein echter Ost-Klassiker an, wenn der HFC beim FSV Zwickau zu Gast. Diese Partie wird von der MZ für Abonnenten exklusiv live gezeigt.

HFC-Livestreams auf MZ.de: So sehen Sie die Spiele

Wer schon Digital-Kunde von Mitteldeutscher Zeitung oder Volksstimme ist, kann die Streams als Bestandteil seines Abos allesamt kostenlos verfolgen.



Lesen Sie hier: Warum Ostsport.tv die Regionalliga Nordost überträgt

Alle anderen Fans können die HFC-Spiele für jeweils fünf Euro über ein 14-tägiges Testabo buchen, das jederzeit ohne Zusatzkosten gekündigt werden kann. Zudem können Sie in diesem Zeitraum alle Plus-Artikel auf MZ.de oder Volksstimme.de lesen und sind somit bestens informiert über den HFC und aktuelle Nachrichten aus Sachsen-Anhalt.

Wer nicht jeden HFC-Stream einzeln kaufen will, kann auch gleich ein Abo für MZ oder Volksstimme abschließen. Diese Abo-Modelle stehen zur Auswahl:



Monatsabo: 9,96 Euro pro Monat, monatlich kündbar

Jahresabo: 1 Jahr für 5,99 Euro pro Monat, danach 9,96 Euro, monatlich kündbar

Die MZ zeigt im Kalenderjahr 2024 insgesamt fünf Auswärtsspiele des HFC live: Bei Viktoria Berlin, beim FSV Zwickau, beim SV Babelsberg, bei Hertha Zehlendorf und beim VfC Plauen.