Leverkusen - Bayer Leverkusen ist als erster Club seit Einführung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 ohne Niederlage geblieben. Nach dem abschließenden 2:1 (2:0) gegen den FC Augsburg beendet das Team von Trainer Xabi Alonso die Saison mit 28 Siegen und sechs Unentschieden. Als Meister hatte Bayer schon Mitte April festgestanden.

Mit 90 Punkten verpasste Leverkusen den historischen Punkterekord des FC Bayern aus der Saison 2012/13 aber um einen Zähler. In den Finals der Europa League am Mittwoch in Dublin gegen Atalanta Bergamo und im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern kann Leverkusen die Saison mit einem Triple krönen.