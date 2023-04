Hoffenheim-Geschäftsführer Frank Briel will den Test der Fortuna „aufmerksam beobachten“.

Frankfurt/Main - Mit Lob, aber auch einem kleinen Seitenhieb hat die TSG 1899 Hoffenheim auf die angeblichen Pläne von Fortuna Düsseldorf reagiert, künftig teilweise freien Eintritt zu Heimspielen zu gewähren.

„Das ist fraglos ein interessanter, kreativer und nicht zuletzt auch schlagzeilenträchtiger Ansatz der Kollegen aus Düsseldorf“, sagte der Geschäftsführer des nordbadischen Fußball-Bundesligisten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Stadionbesuch ohne Eintrittsgeld

Der Zweitligist aus Düsseldorf will Medienberichten zufolge von der kommenden Saison an zunächst ausgewählte Partien und langfristig alle Heimspiele für Zuschauer ohne Eintrittsgeld anbieten. Der Verein wird an diesem Mittwoch seine strategische Neu-Ausrichtung unter dem Namen „Fortuna für alle“ offiziell vorstellen. Möglich werden soll das durch die Einbindung von Sponsoren.

„In der Umsetzung gibt es zahlreiche Aspekte zu beachten“, sagte Briel. „Insofern werden wir den Test der Fortuna aufmerksam beobachten und auch mit eigenen Ideen, die wir in Sachen Ticketing entwickelt haben, abgleichen.“ Die Hoffenheimer selbst hatten nach der Corona-Pandemie mit einem Zuschauerrückgang zu kämpfen, zuletzt aber beim 1:3 gegen den 1. FC Köln ein ausverkauftes Stadion in Sinsheim.