Holstein Kiel wird in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen.

Kiel - Holstein Kiel hat den Norweger Magnus Nordengen Knudsen für die erste Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet.

Der Mittelfeldspieler kommt vom russischen Verein FK Rostow, war in der vergangenen Spielzeit aber an den dänischen Erstligisten Aarhus GF ausgeliehen, wie die Kieler mitteilten. Für Aarhus absolvierte er 36 Spiele. Knudsen wird an diesem Samstag 23 Jahre alt.