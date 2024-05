Mats Hummels reagiert auf die Abschiedsankündigung seines langjährigen Nationalmannschaftskollegen und erinnert an alte Zeiten. Ein großes Duell steht beiden in London noch bevor.

Madrid/Dortmund - Mats Hummels freut sich auf ein letztes großes Duell mit seinem langjährigen Nationalmannschaftskollegen Toni Kroos vor dessen Karriereende.

„Was für ein Fußballer, es war mir eine Ehre & eine Freude, Toni!“, schrieb der Abwehrspieler von Borussia Dortmund bei Instagram. „Vor fast 20 Jahren zusammen im Grünwalder, jetzt sehen wir uns zum Abschluss noch mal ziemlich standesgemäß in Wembley.“

Kroos hatte zuvor angekündigt, seine erfolgreiche Profi-Laufbahn nach der Heim-EM in diesem Sommer zu beenden. Zuvor trifft er mit seinem spanischen Club Real Madrid im Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion am 1. Juni noch auf Hummels und den BVB. Hummels steht anders als der Mittelfeld-Routinier nicht im vorläufigen deutschen EM-Kader. Die Zukunft des 35-Jährigen, dessen Vertrag in Dortmund ausläuft, ist offen.

Kroos und Hummels spielten in der Vergangenheit beide für den FC Bayern München - auch in dessen Nachwuchsbereich. Gemeinsam liefen sie einst für die Reserve des deutschen Fußball-Rekordmeisters im kleinen und altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße auf. 2014 wurden sie zusammen mit dem deutschen Nationalteam in Brasilien Weltmeister.