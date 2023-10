Beim 3:3 am Sonntag in Frankfurt war Mats Hummels sauer wegen eines Handelfmeters gegen sein Team.

Dortmund - Borussia Dortmunds Abwehrroutinier Mats Hummels fordert eine Regeländerung bei Handspielen im Strafraum.

Der 34-Jährige war nach dem 3:3 (1:2) am Sonntag bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga sauer über den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Robert Schröder vor dem 1:0 der Eintracht. Frankfurts Ansgar Knauff hatte Dortmunds Marius Wolfs den Ball aus kurzer Distanz an den abgespreizten linken Arm gespitzelt - für Hummels war dies indes keine unnatürliche, absichtliche Bewegung seines Mitspielers.

„Bitte ändert die Regel für Handspiele, niemand will diese Elfmeter mehr sehen!“, schrieb der Nationalspieler am späten Sonntagabend bei Instagram.