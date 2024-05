Dortmund - Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels wird vielleicht erst nach dem letzten Saisonspiel eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft treffen. Das verriet der 35 Jahre alte Fußballprofi nach dem 1:0 (1:0) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Die Partie könnte sein letztes Königsklassen-Heimspiel im BVB-Trikot gewesen sein. „Die Möglichkeit besteht“, sagte Hummels, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, bei DAZN.

Er habe sich zwar bereits „ein paar klare Gedanken gemacht, wie es bei mir weitergehen könnte“, sagte Hummels, betonte aber auch: „Es ist tatsächlich nichts entscheiden, in keiner Hinsicht.“ Es könne noch „in alle Richtungen gehen. Ich genieße es gerade, mir das freizuhalten. Ich möchte mir natürlich auch anschauen, welche Optionen es wo gibt, auch, wie es hier aussieht.“

Durch den Sieg gegen PSG ist Dortmund mindestens dank des zusätzlichen fünften Startplatzes für die Bundesliga über die UEFA-Jahreswertung auch in der kommenden Saison ganz sicher in der Königsklasse dabei. „Das ist schon mal ein großer Aspekt, in dem Stadion Champions League zu spielen“, meinte Hummels: „Aber man muss einfach schauen, was am Ende als Möglichkeit dasteht und worauf ich dann noch Lust habe.“