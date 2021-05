Im fünften Versuch: Solskjaers erstes Finale mit Man United

Rom

Nach zwei Jahren und vier Halbfinalniederlagen soll das erste Endspiel für Ole Gunnar Solskjaer als Trainer von Manchester United der Beginn einer Ära werden.

„Es fühlt sich sehr gut an, im Finale zu stehen“, sagte der 48-Jährige nach dem Einzug des englischen Premier-League-Clubs ins Endspiel der Europa League. Solskjaer hatte schon zuvor betont, dass der Titelgewinn ganz entscheidend sein könnte. „Manchmal ist ein Titel ein Auslöser für etwas noch Besseres. Danach streben wir.“

Nach dem insgesamt überlegenen Sieg gegen die AS Rom wäre ein Erfolg gegen den FC Villarreal in Danzig am 26. Mai vielleicht auch so etwas wie ein Entschleuniger der aufgeladenen Stimmung bei United. Denn nachdem die Proteste von Fans gegen den Eigentümer, die US-Familie Glazer, zur Verlegung des Ligaspiels gegen den FC Liverpool geführt hatten, fragen sich in der nordenglischen Metropole viele, was als Nächstes passiert.

Folgend auf das Spiel bei Aston Villa am Sonntag stehen für United drei Heimspiele in Serie an. Da mit weiteren Protesten zu rechnen ist, soll das Gelände um das Stadion Old Trafford weiträumig abgesperrt werden. Die Glazers zeigten sich von den Protesten wenig beeindruckt, sie denken offenbar nicht an einen Verkauf des Clubs.

Solskjaer hat hingegen ganz andere Sorgen. United muss drei Spiele binnen fünf Tagen bestreiten. „Das wurde von Leuten entschieden, die nie Fußball gespielt haben. Es ist physisch unmöglich für die Spieler“, sagte der Norweger. Hinzu kommt, dass United nur drei Tage vor dem Finale von Danzig sein letztes Ligaspiel bestreitet. Bis dahin dürfte die Qualifikation für die Champions League allerdings schon sicher sein.