Infantino adelt Rekordmann Ronaldo: Held, Ikone und Vorbild

Faro - Cristiano Ronaldo hat es spannend gemacht. Schon nach 15 Minuten hätte sich der portugiesische Stürmerstar im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland zum treffsichersten Nationalspieler der Fußball-Geschichte krönen können.

Er scheiterte aber vom Elfmeterpunkt. Erst in der 89. Minute war es dann so weit, als der Neuzugang von Manchester United einköpfte. Durch diesen Treffer brach er den Tor-Rekord von Ali Daei. Vor dem Anpfiff standen der Iraner und Ronaldo noch bei 109 Treffern für ihre Nationalmannschaften.

Genug hatte der 36-Jährige in seinem 180. Länderspiel aber noch nicht. In der sechsten Minute der Nachspielzeit bescherte er seiner Mannschaft auch noch einen 2:1-Erfolg. „Ich bin so glücklich. Nicht nur, weil ich den Rekord gebrochen habe, sondern über den besonderen Moment, den wir hatten. Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt“, sagte Ronaldo dem irischen TV-Sender RTE. Das Ergebnis und die Behauptung der Tabellenführung in der Gruppe A überwogen also beim Torjäger - Gratulationen gab es danach aus aller Welt.

„Eine internationale Ikone“

„Sie sind nicht nur ein nationaler Held, sondern auch eine internationale Ikone und ein Vorbild für Spieler auf der ganzen Welt geworden. Ihre Fähigkeiten und ihr ständiges Streben nach Verbesserung verdienen weltweite Anerkennung und Bewunderung. Parabéns, Cristiano!“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung des Verbandes. Dieser Erfolg sei die Belohnung für eine außergewöhnliche Karriere.

Für Ronaldo war es ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Der fünfmalige Weltfußballer war erst bei der vergangenen Europameisterschaft zum Torschützenkönig gekürt worden. Mit 134 Treffern ist er außerdem der beste Torschütze in der Geschichte der Champions League. Und trotz seines Alters ist Ronaldo noch immer hungrig. Das hat er durch die Fortsetzung der Rekordjagd für sein Land unterstrichen. „Dies ist ein Beweis für Ihr großes Engagement und Ihre Hingabe an Ihre Kunst und Ihre unglaubliche Leidenschaft für den Fußball“, meinte Infantino.

Ronaldo mit emotionalen Worten

Ronaldo selber äußerte sich sehr emotional nach seinem nächsten Torrekord. 111 Länderspieltore für Portugal - diese beeindruckende Bestmarke sei von all seinen Rekorden etwas ganz Besonderes und eine, der ihn „wirklich stolz“ mache. „Vor allem, weil 111 Tore für Portugal 111 Momente bedeuten...Momente der weltweiten Vereinigung und des Glücks für Millionen und Abermillionen Portugiesen rund um den Globus. Für sie lohnt sich jedes Opfer“, schrieb er auf Instagram.

Er habe gedacht, diese Bestmarke „nie einholen zu können“. Ronaldo gratulierte Daei, „dass er den Rekord so lange gehalten hat, und vielen Dank, dass er mir jedes Mal, wenn ich ein Tor geschossen habe und seiner herausragenden Zahl immer nähergekommen bin, so viel Respekt entgegengebracht hat“. Zugleich dankte der fünfmalige Weltfußballer Portugal, all seinen Mannschaftskameraden und Gegnern, „die diese Reise so unvergesslich gemacht haben. Lasst uns auch in den kommenden Jahren auf dem Spielfeld zusammenkommen! Ich bin noch nicht am Ende...“, schrieb Ronaldo.