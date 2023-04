Das Remis in Wolfsburg gehört bei Bayer Leverkusen schnell der Vergangenheit an. Der Blick geht nur in Richtung Europa-League-Viertelfinale. Ein Ex-Profi glaubt sogar an eine Titel-Chance.

Wolfsburg - Das 0:0 in Wolfsburg war bei Bayer Leverkusen schnell kein Thema mehr. Rasch ging der Blick des Fußball-Bundesligisten von Trainer Xabi Alonso in Richtung Donnerstag. „Jetzt Vollgas. Wir haben eine super Chance auf das Halbfinale“, sagte der Spanier vor dem Viertelfinal-Duell in der Europa League mit dem belgischen Club Union Saint-Gilloise am Donnerstag. „Wir haben alle eine große Motivation.“

Das 1:1 im Hinspiel in Leverkusen hat aber auch die Klasse des Außenseiters aus Belgien gezeigt. „Spätestens jetzt wissen wir alle, was das für gute Jungs sind“, sagte Bayer-Torhüter Lukas Hradecky. „Sie sind sehr schwer zu knacken.“

Aber: Leverkusen setzt auf die gute Form. In Wolfsburg rotierte Coach Alonso auf einigen Positionen. So ließ er Nationalspieler Florian Wirtz und Jonathan Tah erst einmal draußen. „Wir müssen gucken, wie wir die Kräfte verteilen“, sagte Sportchef Simon Rolfes. Denn der frühere Nationalspieler stellte klar: „Wir wollen in Belgien weiterkommen. Das ist das Einzige, was zählt.“

Auch VfL-Coach drückt die Daumen

Auch für Keeper Hradecky ist die Partie beim belgischen Tabellenzweiten „ein besonderes Spiel“. Zwar stand der Finne mit Bayer 04 im Corona-Jahr 2020 im Viertelfinale der Europa League, scheiterte beim in Turnierform ausgetragenen Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen an Inter Mailand (1:2). „Aber das war was ganz anderes ohne Zuschauer“, erinnerte sich der 33-Jährige. „Jetzt gibt es hier eine richtige Euphorie.“

In Leverkusen empfingen die Bayer-Fans ihr Team mit einem großen Empfang bei der Bus-Einfahrt. Nach Brüssel folgen mehrere tausend Anhänger dem Club. „Wir sind alle heiß auf Donnerstag“, sagte Rolfes.

Die Daumen drücken wird auch Wolfsburgs Coach Niko Kovac. „Mit der Qualität gehört die Mannschaft eigentlich in die Top Vier der Bundesliga“, sagte der ehemalige Profi, der zwischen 1996 und 1999 für Bayer kickte. „Ich bin überzeugt, dass sie eine gute Chance haben werden.“ Nicht nur auf das Halbfinale, sondern auch einen möglichen Triumph. „Eintracht Frankfurt hat es im vergangenen Jahr vorgemacht. Warum sollte es Bayer nicht schaffen?“, fragte der VfL-Coach.