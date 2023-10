Amsterdam - Der ehemalige Fußball-Profi John van ’t Schip soll den niederländischen Tabellenletzten Ajax Amsterdam als neuer Trainer aus der Krise führen.

Wie der Rekordmeister aus der Eredivisie mitteilte, erhält der 59-Jährige für diesen Job einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Anschließend soll er ein weiteres Jahr im Management von Ajax arbeiten. Van ’t Schip spielte von 1981 bis 1992 bereits für die Amsterdamer und begann nach seiner aktiven Karriere eine Laufbahn als Trainer.

Amsterdam hatte sich in der Vorwoche nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte vom bisherigen Chefcoach Maurice Steijn getrennt. Zunächst hatte Steijns Assistent Hedwiges Maduro eine Woche als Trainer fungiert und wird nun wieder die Rolle als Co-Trainer übernehmen. Ajax verbuchte im Saisonverlauf in der höchsten Liga der Niederlande bislang erst einen Sieg und holte in acht Begegnungen lediglich fünf Punkte. Am Sonntag setzte es ein 2:5 bei Spitzenreiter PSV Eindhoven.