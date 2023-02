Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Siegesserie fortgesetzt und kommt den Aufstiegsrängen in der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Am 19. Spieltag besiegten die Pfälzer Holstein Kiel mit 2:1 (1:1) und sind nach dem fünften Erfolg in Serie nur noch einen Punkt hinter Relegationsplatz drei.

Vor 39.020 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion begann Kaiserslautern stark, die Führung durch Daniel Hanslik nach sechs Minuten war folgerichtig. Danach hatten aber die Gäste mehr vom Spiel. Kwasi Okyere Wriedt traf in der 28. Minute nur den Pfosten, zwei Minuten später erzielte Finn Porath per Kopf dann doch den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.

Nach Wiederbeginn war die Partie offen, große Torchancen waren Mangelware. Nach 57 Minuten hätte FCK-Stürmer Terrence Boyd seine Mannschaft wieder in Führung bringen müssen, setzte den Ball aber aus kürzester Distanz neben das Kieler Tor. In der 71. Minute machte es Boyd dann besser. Nach erneuter Vorarbeit von Zuck traf er zum 2:1-Endstand.