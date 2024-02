Das Fußballgeschäft hat Friedhelm Funkel zurück. Der 70-Jährige tritt den Trainerjob beim 1. FC Kaiserslautern an - und darf sogar auf das Pokalfinale hoffen.

Friedhelm Funkel tritt beim FCK die Nachfolge von Dimitrios Grammozis an.

Kaiserslautern - Bei seiner Rückkehr auf den Betzenberg wurde Friedhelm Funkel mit Applaus empfangen. Rund 500 Fans begrüßten den neuen Trainer des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern freundlich, als er um 16.00 Uhr im schwarzen Trainingsanzug den Rasen betrat.

Gut zwei Monate nach seinem 70. Geburtstag ist der Trainer-Oldie zurück im Fußballgeschäft - und soll die Pfälzer vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga retten.

Bei der heiklen Mission winkt dem früheren FCK-Profi zumindest ein großes Saisonfinale in Berlin: Mit den Roten Teufeln könnte Funkel ins Finale des DFB-Pokals einziehen - diesen Titel hat er als Chefcoach noch nie gewonnen. Im Fokus steht aber der Liga-Verbleib. „Es geht nur darum, in der Klasse zu bleiben“, bekräftigte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Kaiserslautern in der Liga nur auf Platz 16

Deshalb hatten sich die krisengebeutelten Pfälzer am Dienstagabend von Chefcoach Dimitrios Grammozis getrennt - nur 73 Tage nach dessen Amtsantritt. Unter dem 45 Jahre alten Deutsch-Griechen, der seinen Posten erst am 3. Dezember als Nachfolger von Dirk Schuster angetreten hatte, verloren die Lauterer fünf von sechs Zweitliga-Partien. „Wir haben leider nicht den Turnaround geschafft und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschieden“, begründete Hengen die Freistellung von Grammozis.

Dem nutzte es am Ende auch nichts, dass er das Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg und das Viertelfinale bei Hertha BSC gewann und der FCK gegen den Sieger des Duells 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach um den Einzug ins Finale spielt. Denn in der Liga stürzten die Pfälzer auf den 16. Tabellenplatz ab. Mit nur 21 Zählern ist der FCK punktgleich mit dem Vorletzten Hansa Rostock und muss zwei Jahre nach dem Wiederaufstieg den Absturz in die 3. Liga fürchten.

Das soll Funkel verhindern. „Friedhelm Funkel hat eine Vita, die ihresgleichen sucht. Er ist sehr erfahren und ist als Spieler auch eine FCK-Größe gewesen“, sagte Hengen über den neuen Hoffnungsträger, der bis zum Saisonende zugesagt hat. „Er hat im Fußball schon Sachen mitgemacht, die man in diesen wichtigen Momenten wie jetzt braucht.“

Funkel: „Ich lebe nach wie vor 100 Prozent Fußball“

Am Nachmittag leitete Funkel seine erste Trainingseinheit am Fritz-Walter-Stadion. Der frühere FCK-Profi aus Krefeld hatte zuletzt 2021 den 1. FC Köln für ein paar Monate trainiert und über die Relegation vor dem Absturz aus der Bundesliga bewahrt. „Ich lebe nach wie vor 100 Prozent Fußball. Und als ich zuletzt wieder mal am Spielfeldrand stand, habe ich gemerkt, dass das Kribbeln noch da ist“, hatte Funkel der Deutschen Presse-Agentur zu seinem runden Geburtstag im Dezember gesagt. „Ich schließe nicht aus, noch mal etwas als Trainer zu machen.“

Zumal Kaiserslautern für den Routinier eine Herzenssache sein dürfte: In seiner aktiven Zeit bestritt er - vor über 40 Jahren - 89 Pflichtspiele für den FCK. Mit weit über 1000 Bundesliga- und Zweitligaspielen als Trainer und Spieler und elf Trainerstationen (in Köln zweimal) kennt Funkel das Geschäft so gut wie kaum ein anderer.

Die Willkommens-Grüße für den Branchen-Experten kamen quasi aus allen Ecken des deutschen Profifußballs. In Köln, wo Funkel zuletzt beim FC seinen Job erfolgreich erledigt hat, lobte Chefcoach Timo Schultz, der seinen Kollegen noch bei der Karnevalssitzung der Kölner getroffen hat, Funkels Timing. „Ist doch perfekt für ihn gelaufen, erst nach der Karnevalssitzung anzufangen.“

Trainer Alexander Zorniger von Lauterns Zweitliga-Rivalen SpVgg Greuther Fürth freut sich „extrem“, dass Funkel wieder dabei ist - „weil er was hat, er ist eine Persönlichkeit, er ist eloquent. Ich muss mal nach seinem Geheimnis fragen, wie er diese vielen Jahre mit knapp 300 Zweitligaspielen und was weiß ich wie vielen Erstligaspielen, ohne psychischen Schaden zu nehmen durchgehalten hat.“