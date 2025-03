London - Dass Harry Kane und Thomas Tuchel gut zurechtkommen, ist kein Geheimnis. Wie sehr aber der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach dem perfekten Einstand vom neuen Trainer schwärmte, überraschte dann doch. „Thomas Tuchel ist fantastisch, es hat von Anfang an gepasst“, lobte der Angreifer des FC Bayern seinen früheren Vereinscoach. „Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er hat Leidenschaft reingebracht.“

Kurz zuvor hatten die Three Lions mit 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Lettland gewonnen und damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Tuchel geholt. Das neue Team des 51-Jährigen befindet sich also voll auf Kurs in Richtung Weltmeisterschaft 2026. „Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung, der Energie und dem Willen. Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Tuchel. „Es war kein einfaches Spiel.“

Tatsächlich hatten sich die Engländer schwergetan, weil Lettland sehr tief verteidigte und kaum Räume ließ. So musste zunächst ein Freistoß herhalten, den Reece James (38. Minute) zur Freude seines Trainers herrlich ins Tor zirkelte. „Ich kenne Reece und die Qualität dieses Jungen ist unglaublich“, schwärmte Tuchel. Kane (68.) und Eberechi Eze (76.) sorgten schließlich für den Endstand.