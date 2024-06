Köln - Kapitän Florian Kainz bleibt beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Der österreichische Nationalspieler hat seinen bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag verlängert, teilte der Club mit. Damit geht ein weiterer Leistungsträger trotz bestehender Ausstiegsklausel mit dem Club in die 2. Bundesliga.

„Ich habe in meiner bisherigen Zeit beim FC viele emotionale Ausnahmesituationen erlebt - und nun leider auch einen ganz bitteren Abstieg. Doch in Köln gehen wir zusammen durch dick und dünn. Der FC ist in den vergangenen fünf Jahren zu meinem Verein und die Stadt zu meiner zweiten Heimat geworden“, erklärte Kainz, der sich derzeit mit der Nationalmannschaft bei der EM befindet.