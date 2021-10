Karriere-Aus: Sahin nur noch Antalyaspor-Coach

Antalya - Ex-Bundesliga-Profi Nuri Sahin hat seine aktive Karriere beendet und wird beim türkischen Fußball-Erstligisten Antalyaspor nur als Coach arbeiten.

Der 33-Jährige entschied sich damit gegen ein Engagement als Spielertrainer. „Ich werde nicht als Fußballer zurückkehren“, sagte Sahin der spanischen Zeitung „AS“. An diesem Samstag gibt Sahin auswärts gegen Sivasspor seine Premiere an der Seitenlinie von Antalyaspor.

Sahin war vor anderthalb Wochen überraschend Trainer geworden. Laut Berichten türkischer Medien gab Antalyaspor dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund und Werder Bremen einen Fünfjahresvertrag und stellte es ihm frei, seine aktive Karriere zu beenden oder als Spielertrainer zu arbeiten.

Nach nur acht Punkten an den ersten acht Spieltagen und einer 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Adana Demirspor war der Ex-Club von Lukas Podolski als Tabellen-14. in die Länderspielpause gegangen und trennte sich nach knapp einem Jahr von Trainer Ersun Yanal.

Sahin war 2020 von Werder Bremen in die Türkei gewechselt und hat nun seinen ersten Cheftrainerposten. Mit Dortmund hatte Sahin den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft geholt, in Spanien gewann er mit Real Madrid den Titel in der Primera División. Der ehemalige türkische Nationalspieler stand zudem beim FC Liverpool unter Vertrag.