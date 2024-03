Es ging alles schief für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Das Spiel in Hoffenheim wurde verloren, Kapitänin Popp musste verletzt raus. Jetzt gibt der Club Entwarnung.

Wolfsburg - Entgegen erster Befürchtungen hat sich Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg im Bundesliga-Spiel bei 1899 Hoffenheim keine schwere Verletzung zugezogen.

Bei einer MRT-Untersuchung am Vormittag sei „keine strukturelle Verletzung im Knie“ festgestellt worden. Popp könne sogar schon in einigen Tagen wieder mit dem Training beginnen, teilten die Wolfsburger mit.

Die 32 Jahre alte Kapitänin des VfL und des deutschen Nationalteams wird womöglich sogar rechtzeitig zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Tabellenführer und Titelverteidiger FC Bayern München am kommenden Samstag wieder fit. Popp hatte sich bei der 1:2-Niederlage in Hoffenheim ohne gegnerische Einwirkung verletzt und musste schon in der 34. Minute ausgewechselt werden.