Erzielte in der ersten Halbzeit einen Hattrick: Real-Stürmer Karim Benzema.

Berlin - Real Madrid hat sein Heimspiel gegen Real Valladolid klar gewonnen, bleibt aber in der Primera División zwölf Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona.

Beim 6:0 (4:0)-Erfolg gelang Stürmerstar Karim Benzema (29./32./36. Minute ) ein Hattrick für den spanischen Fußballmeister, der Brasilianer Rodrygo (22.) hatte das Fußball-Team von Trainer Carlo Ancelotti in Führung gebracht. Marco Asensio (73.) und Lucas Vazquez (90.+1) sorgten nach der Pause für die weiteren Tore der Madrilenen.

Angeführt von Stürmerstar Robert Lewandowski hatte Barcelona am Tag zuvor einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel in Spanien gemacht. Der souveräne Tabellenführer gewann mit 4:0 beim FC Elche. Der frühere Bayern-Torjäger Lewandowski steuerte zwei Tore (20., 66. Minute) zum Erfolg bei. Außerdem trafen Ansu Fati (56.) und Ferran Torres (70.).

Für Real geht es am Mittwoch zum Halbfinal-Rückspiel des spanischen Pokalwettbewerbs nach Barcelona. Das Hinspiel in Madrid hatte Barca mit 1:0 gewonnen. Auch beim Clásico in der Liga vor zwei Wochen hatten die Katalanen mit 2:1 über die Königlichen triumphiert.