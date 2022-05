Klopp sieht keine Chance für Mbappé-Transfer nach Liverpool

Liverpool - Jürgen Klopp hält einen Transfer des französischen Fußball-Stars Kylian Mbappé zum FC Liverpool für unrealistisch.

Der Club der englischen Premier League sei „nicht Teil“ der Diskussionen über den nächsten Schritt des 23 Jahre alten Spielers, sagte Klopp. „Wir mögen ihn natürlich“, sagte der deutsche Coach: „Aber wir sind nicht, wir können nicht Teil dieser Kämpfe sein. Es müssen andere Vereine involviert sein.“

Der Weltmeister von Paris Saint-Germain wird seit langem immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Vertrag beim französischen Meister läuft am Ende der Saison aus. Zuletzt hatte Mbappé gesagt, er habe „fast“ entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen werde und wolle dies auch in Kürze bekanntgeben.