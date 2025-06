Frankfurt/Main (dpa) - Für den früheren Stürmer Miroslav Klose ist bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Zusammenhalt bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Russland ein entscheidender Faktor.

"Wir können schon recht weit kommen. Aber wir müssen wieder diesen Teamspirit entwickeln", sagte der 39-Jährige in einem Interview, das am Mittwoch auf der Homepage des Fußball-Weltverbandes FIFA veröffentlicht wurde.

"Deutschland hat großartige Talente und tolle Spieler mit herausragender Qualität. Doch die muss man auf den Punkt auf den Platz bringen", sagte der Weltmeister von 2014, der die Nationalmannschaft derzeit als Stürmer-Trainer unterstützt.

Der viermalige WM-Teilnehmer und Endrunden-Rekordtorschütze berichtete, dass sich die DFB-Auswahl immer während der Turniere gefunden habe. "Das hat uns stets weit getragen. Dieser Spirit, diese Dynamik entwickelt sich nicht nur während des Turniers, sondern bereits in der Vorbereitung", sagte er. Deutschland startet am 17. Juni in Moskau mit einer Partie gegen Mexiko in die WM.

