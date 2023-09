Frankfurt/Main - Auf einem Transparent haben die Fans von Eintracht Frankfurt ihren Unmut über den erzwungenen Transfer des französischen Topstürmers Randal Kolo Muani geäußert.

„Kohle Muani - Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar“, war vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln auf dem meterlangen Banner in der Nordwestkurve zu lesen.

Mit einem Trainingsstreik hatte der 24-jährige Kolo Muani den hessischen Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt, seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain zuzustimmen. Die Eintracht forderte zunächst 100 Millionen Euro Ablöse, ließ den Torjäger dann nach einigem Hin und Her am späten Freitagabend für 95 Millionen Euro zum französische Rekordmeister ziehen.