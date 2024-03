Am Freitag wird am UEFA-Sitz in Nyon das Viertelfinale der Königsklasse ausgelost. Ein deutsches Duell ist möglich. Auch die möglichen Halbfinal-Paarungen werden schon gezogen.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel will mit seinem Team den Champions-League-Titel holen.

München - Nach dem Abschluss der Achtelfinal-Begegnungen könnte es in der Champions League bereits in der Runde der letzten Acht zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund kommen.

Am Freitag (12.00 Uhr) werden am UEFA-Sitz in Nyon neben den Viertelfinalpartien auch gleich die möglichen Halbfinal-Paarungen ausgelost. Eine Setzliste oder Beschränkungen bei der Auslosung gibt es im Gegensatz zu den Runden zuvor nicht mehr. Deswegen ist auch schon ein Bundesliga-Duell möglich.

Als weitere deutsche Gegner kommen das Spanien-Trio Real Madrid, FC Barcelona und Atlético Madrid, aus England Titelverteidiger Manchester City und der FC Arsenal sowie Frankreichs Topclub Paris Saint-Germain infrage. In den vergangenen drei Spielzeiten waren die Bayern jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.

Tuchel will den Titel

„Der Champions-League-Titel ist immer der reizvollste Titel - und der schwerste Titel, den es zu holen gibt in Europa“, hatte Bayern-Coach Thomas Tuchel nach dem Achtelfinalerfolg gegen Lazio Rom gesagt: „Das ist wahrscheinlich auf der Welt das am schwierigsten zu spielende Turnier. Deshalb hat es natürlich einen unglaublichen Reiz.“

Der 50 Jahre alte Tuchel würde sich natürlich am Saisonende gerne mit dem Königsklassen-Titel in München verabschieden. „Wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir Schritt für Schritt denken. Das Viertelfinale war das Minimalziel. Jetzt brauchst du auch Losglück. Jedes Team, das im Viertelfinale ist, möchte ins Finale - wir auch!“

Denkbar ist am 1. Juni 2024 in London sogar ein neuerliches Endspiel zwischen den Bayern und Dortmund, nachdem sich der BVB am Mittwochabend gegen PSV Eindhoven durchsetzen konnte. Vor elf Jahren gewannen die Münchner den Titel im Wembleystadion gegen den BVB nach einem späten Siegtor von Arjen Robben mit 2:1.