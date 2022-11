Kreuzbandzerrung bei Harit - WM-Teilnahme wohl geplatzt

Monaco - Marokkos Fußball-Nationalspieler Amine Harit hat sich im letzten Ligaspiel vor der Weltmeisterschaft verletzt und verpasst wohl das Turnier in Katar.

Der frühere Schalker Mittelfeldspieler, der bislang auf 16 Länderspiele kommt, zog sich eine Kreuzbandzerrung im linken Knie zu, wie sein Verein mitteilte. Der 25-Jährige wurde beim 3:2-Sieg seines französischen Clubs Olympique Marseille bei der AS Monaco mit einer Trage vom Platz gebracht, nachdem er in der 58. Minute mit Gegenspieler Axel Disasi zusammengeprallt war. Er soll nun eine seiner Verletzung angepasste Versorgung erhalten, hieß es weiter.

Die WM in Katar beginnt am 20. November. Marokko bestreitet sein Auftaktspiel in Gruppe F am 23. November gegen Vize-Weltmeister Kroatien. Danach trifft das Team von Trainer Hoalid Regragui auf Belgien (27. November) und Kanada (1. Dezember). Für die Nordafrikaner, die 1970 ihr WM-Debüt feierten, ist es die sechste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.