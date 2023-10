Frankfurt am Main - Der frühere Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm bewertet das Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann positiv. „Man hat wieder eine Mannschaft gesehen, die leidenschaftlich Fußball gespielt hat“, sagte der Turnierdirektor der Heim-EM 2024 über den 3:1-Auswärtssieg gegen die USA. „Man hat gesehen, wie schnell eine Begeisterung überschwappen kann.“

Um das nachhaltig zu schaffen, müsse aber die Leistung stimmen, so Lahm weiter. „Wenn man gewinnt, ist das umso besser. Aber in erster Linie muss sich jeder Bürger und jede Bürgerin in der Mannschaft wiederfinden. Jetzt muss ein Kern, ein Gesicht entstehen, um eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen.“

Lahm ist der Direktor der EM 2024, für die sich die ersten Nationen neben dem Gastgeber bereits qualifiziert haben. „Wir sind mit der Ticketnachfrage sehr zufrieden“, sagte der 39-Jährige. „Ich glaube, dass die Nachfrage nach der Auslosung noch einmal größer sein wird. Dann weiß man, wer wo spielt. Aber wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Die Nachfrage ist jetzt schon sehr groß - vor allem für das Eröffnungsspiel, denn da spielt Deutschland.“ Das Turnier beginnt am 14. Juni kommenden Jahres in München.