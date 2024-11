Der achtmalige Weltfußballer Messi wollte den Titel in der Major League Soccer. In der ersten Runde der Playoffs war aber bereits Endstation. Das hat offenbar Konsequenzen.

Fort Lauderale - Fußball-Weltmeister Lionel Messi bekommt nach dem überraschenden Erstrunden-Aus von Inter Miami in der nordamerikanischen MLS offenbar einen neuen Trainer. Landsmann Gerardo Martino will nach Informationen der Nachrichtenagentur AP zurücktreten. Am Freitag ist demnach eine Pressekonferenz geplant.

Miami war in den Playoffs überraschend an Atlanta United gescheitert. In der Hauptrunde hatte der Club mit 74 Punkten noch einen Ligarekord aufgestellt. Martino war seit Sommer 2023 Trainer von Miami, wo es zum Wiedersehen mit Messi kam. Die beiden hatten bereits beim FC Barcelona und in der Nationalmannschaft zusammengearbeitet.