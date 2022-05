LeBron James freut sich über Finaleinzug des FC Liverpool

Jae C. Hong/AP/dpa

Los Angeles - Basketball-Superstar LeBron James freut sich über den Einzug des FC Liverpool ins Finale der Champions League - und wurde von Ex-Profi Jamie Carragher prompt nach Paris eingeladen.

„Paris, wir kommen“, twitterte James nach dem Erfolg des von Jürgen Klopp trainierten Fußballteams im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal (3:2). Außerdem veröffentlichte er ein Foto von sich in einem roten Oberteil mit dem Liverpool-Logo. Das Endspiel wird am 28. Mai in der französischen Hauptstadt angepfiffen.

Carragher, der in mehr als 500 Partien für Liverpool auflief und beim Champions-League-Sieg 2005 dabei war, lud James nach Paris ein. „Gib uns die Unterstützung, die wir brauchen, um diesen siebten Europapokal zu gewinnen“, sagte Carragher, der inzwischen als TV-Experte für dem US-Sender CBS arbeitet. James ist als Anteilseigner der Fenway Sports Group am FC Liverpool beteiligt.