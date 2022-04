Leipzig beginnt mit Top-Sturm - Bergamo ohne Kapitän Toloi

Leipzigs Spieler stehen vor dem Spiel in Bergamo auf dem Platz.

Bergamo - Mit seinem Top-Sturm Christopher Nkunku und André Silva in der Startelf will RB Leipzig erstmals das Halbfinale in der Europa League erreichen.

Trainer Domenico Tedesco lässt die französisch-portugiesische Kombination bei Atalanta Bergamo von Beginn an spielen, nachdem Silva zuletzt geschont worden war. Hinter den beiden Spitzen soll der spanische Nationalspieler Dani Olmo die spielentscheidenden Momente kreieren.

Bei Bergamo sitzt der beim 1:1 im Hinspiel erfolgreiche Luis Muriel nur auf der Bank. Stattdessen beginnt sein kolumbianischer Landsmann Duvan Zapata als einzige Spitze. In der Innenverteidigung muss Atalanta auf den verletzten Kapitän Rafael Toloi verzichten. Die Binde trägt dafür Remo Freuler. Der zentrale Mittelfeldspieler aus der Schweiz wurde rechtzeitig fit und beginnt neben dem im Hinspiel überragenden Teun Koopmeiners.