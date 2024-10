Berlin - RB Leipzig übernimmt zumindest vorübergehend die Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga. Durch das 2:0 (2:0) beim FSV Mainz 05 zog die Mannschaft von Trainer Marco Rose in der Tabelle am FC Bayern vorbei. Xavi (20. Minute) und Willi Orban (37.) trafen bereits vor der Pause zum Endstand. Mit einem Heimsieg im Abendspiel gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) können die Münchner allerdings wieder an den Sachsen vorbeiziehen.

Zwei Elfmeter nach Videobeweis gab es beim 2:1 (1:1)-Heimsieg von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Während Bayer-Stürmer Victor Boniface kläglich an Frankfurts Torwart Kevin Trapp scheitere (9. Minute), verwandelte auf der Gegenseite Frankfurts Top-Star Omar Marmoush (16.) souverän. Nationalspieler Robert Andrich (25.) und Boniface (72.) drehten die Partie aber noch zugunsten des deutschen Meisters.

Mönchengladbachs zumindest von der Öffentlichkeit angezählter Trainer Gerardo Seoane kann erstmals aufatmen. Durch das 3:2 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim setzte sich die Borussia mit nun neun Punkten erst einmal von der Abstiegszone ab. Ko Itakura (22.) und Neu-Nationalspieler Tim Kleindienst (62., 75./Foulelfmeter) trafen für die Fohlen-Elf. Léo Scienza (12.) und Marvin Pieringer (80./Handelfmeter) waren für die Gäste erfolgreich.

Baumann rettet Hoffenheims Heimsieg

Weiter sieglos bleibt Schlusslicht VfL Bochum. Das Team von Chefcoach Peter Zeidler kassierte beim 1:3 (0:1) bei der TSG Hoffenheim bereits die sechste Saisonniederlage. Besonders bitter: Lukas Daschner vergab in der 89. Minute per Elfmeter die große Chance zum 2:2, als er an Oliver Baumann scheiterte. Zuvor hatten Andrej Kramaric (11.) und Marius Bülter (64.) für die Elf des zuletzt in der Kritik stehenden TSG-Trainers Pellegrino Matarazzo getroffen, Christian Gamboa (76.) für den VfL. Haris Tabakovic (90.+3) machte nach Daschners Fehlschluss alles klar für das Heimteam.

Der SC Freiburg festigte seinen Platz in der Spitzengruppe. Vincenzo Grifo (34.), Philipp Lienhart (37.) und Christian Günter (45.+1) legten bereits vor der Pause den Grundstein zum 3:1 (3:0) gegen den FC Augsburg. Phillip Tietz (65.) gelang nur noch Ergebniskosmetik.