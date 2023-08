Leverkusen - Bayer Leverkusen hat Offensivspieler Nathan Tella verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom englischen Zweitligisten FC Southampton zu den Rheinländern und erhält in Leverkusen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Tella kann als Flügelspieler und als hängende Spitze eingesetzt werden.

„Wir haben einen schnellen und torgefährlichen Außenspieler bekommen, der bereits ein Stück Erfahrung mitbringt, aber immer noch Entwicklungspotenzial hat“, wird Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Vereinsmitteilung zitiert. In der vergangenen Spielzeit hatte Tella als Leihspieler für den Zweitligisten FC Burnley in 39 Spielen 17 Tore erzielt und damit großen Anteil am Aufstieg des Teams in die Premier League.