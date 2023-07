Leverkusen (dpa) – - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht offenbar vor der Verpflichtung des Offensivspielers Victor Boniface.

Medienberichten zufolge hat der Werksclub mit dem 22 Jahre alten Nigerianer und dessen belgischem Verein Union Royale Saint-Gilloise Einigkeit erzielt. Laut Informationen des belgischen Portals „Voetbalprimeur“ wurde über eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro verhandelt.

Boniface hatte in der vergangenen Saison mit Saint-Gilloise unter anderem in den Europa-League-Duellen gegen die Bundesligisten Union Berlin und Bayer Leverkusen überzeugt. Leverkusen konnte die Belgier im Viertelfinale bezwingen. Bei der Werkself soll Boniface zunächst Patrik Schick ersetzen. Der Mittelstürmer wurde an den Adduktoren operiert und wird voraussichtlich mindestens bis Oktober ausfallen.