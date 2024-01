Leverkusen - Bayer Leverkusens verletzter Star-Stürmer Victor Boniface ist erfolgreich operiert worden. Er soll in dieser Woche nach Leverkusen zurückkehren. Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit.

Der nigerianische Nationalspieler hatte sich in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup eine Adduktorenverletzung zugezogen. Damit fällt der Torjäger für das Turnier aus und fehlt Bayer monatelang. Erst im Saisonendspurt ab April wird Boniface zurückerwartet. In der kommenden Woche soll seine Reha in Leverkusen beginnen.