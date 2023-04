Frankfurt/Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird im Kampf um die internationalen Plätze weitere Wochen ohne den Dänen Jesper Lindström auskommen müssen. Dies sagte Trainer Oliver Glasner bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausgetragen wird.

„Die nächsten zwei bis drei Wochen wird er noch kein Thema sein“, sagte Glasner über den 23-Jährigen, der wegen einer Verletzung des Sprunggelenks seit vier Wochen fehlt. Aktuell sei Lindström zudem krank. Außenbahnspieler Christopher Lenz kehrt dagegen zurück.

Vor der Partie in Leverkusen hob Glasner die Bedeutung des Endspurts hervor. „Jetzt ist Crunchtime. Jetzt geht es darum, dass jeder mal gefühlt auf die Tabelle schaut. Jedes Spiel hat jetzt Relevanz“, sagte der 48 Jahre alte Österreicher. Unter der Woche hatten die Hessen ihren sieben Spiele andauernden Negativtrend beendet und mit einem 2:0-Erfolg über den 1. FC Union Berlin die Vorschlussrunde des DFB-Pokals erreicht.

„Pokal-Halbfinale ist etwas, was der Seele guttut“, sagte Glasner. Die Auslosung am Sonntag (19.00 Uhr/ARD) werde er sich trotzdem nicht live anschauen. „Ich hoffe, wir haben alle Eier gefunden bis dahin.“ Es werde meist schnell an ihn herangetragen, wer der Gegner sei. Neben der Eintracht sind noch Titelverteidiger RB Leipzig, Vorjahresfinalist SC Freiburg sowie der VfB Stuttgart in der Verlosung.