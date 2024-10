Liverpool - Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League seine Tabellenführung behauptet. Das Team des niederländischen Trainers Arne Slot setzte sich am Sonntag zu Hause in Anfield mit 2:1 (1:0) gegen den FC Chelsea durch und zog damit wieder an Titelverteidiger Manchester City vorbei, der zuvor mit 2:1 (1:1) bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen hatte.

VAR kommt mehrfach zum Einsatz

Mohamed Salah (29. Minute) per Strafstoß und Curtis Jones (51.) bescherten den Reds ihren siebten Sieg im achten Liga-Spiel. Nicolas Jackson (48.) hatte kurz nach der Halbzeit den Ausgleichstreffer für Chelsea erzielt. Zunächst war Jacksons Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannt worden. Doch nach Überprüfung durch den Videoassistenten (VAR) zählte der Ausgleich.

Der VAR kam noch ein zweites Mal zugunsten der Gäste aus London zum Einsatz. Nach einem Zusammenstoß von Chelsea-Keeper Robert Sanchez mit Liverpool-Stürmer Jones zeigte der Schiedsrichter zunächst auf den Elfmeter-Punkt. Doch der Torwart hatte bei seiner Grätsche zuerst den Ball gespielt. Auch die Gelbe Karte gegen Sanchez wurde zurückgenommen.

Liverpool einen Punkt vor Man City

In der Schlussphase setzte Chelsea auf offensive Wechsel, doch weder Pedro Neto noch Enzo Fernandez konnten die kompakte Liverpool-Abwehr aber auch in der hektischen Nachspielzeit nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Nach dem achten Premier-League-Spieltag führt Liverpool die Tabelle mit 21 Punkten vor Manchester City (20) und dem FC Arsenal (17) an.