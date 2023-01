Brighton - Jürgen Klopp und sein FC Liverpool haben sich vorzeitig aus dem englischen FA Cup verabschiedet. Der Titelverteidiger gab bei Brighton & Hove Albion am eine Führung aus der Hand und verlor durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:1).

Der Japaner Kaoru Mitoma (90.+2 Minute) erzielte in vierten Pokalrunde das Siegtor für die Gastgeber. Harvey Elliott (30.) hatte Liverpool in der insgesamt ausgeglichenen Partie zunächst in Führung geschossen. Brighton, das in der Premier-League-Tabelle derzeit zwei Punkte und drei Plätze vor den Reds rangiert, kam durch Lewis Dunk (39.) zum Ausgleich.

Brighton ist in dieser Saison kein angenehmer Gegner für den FC Liverpool. Zwei Wochen zuvor hatten die Reds dort im Liga-Spiel eine bittere 0:3-Pleite kassiert.

Für die nächste Pokalrunde qualifiziert sind neben Brighton unter anderem Manchester City (1:0 gegen FC Arsenal), Leicester City (1:0 gegen FC Walsall), Leeds United (3:1 bei Accrington Stanley), Tottenham Hotspur (3:0 bei Preston North End) und Manchester United (3:1 gegen FC Reading).