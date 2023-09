Für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool läuft es derzeit rund. Gegen West Ham United schaffen die Reds den fünften Sieg in Serie. Im Nordlondon-Derby gibt es vier Tore, aber keinen Sieger.

Liverpool/London - Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League den fünften Sieg in Serie geholt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich mit 3:1 (1:1) gegen West Ham United durch.

Der FC Arsenal, bei dem der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, kam trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den Erzrivalen Tottenham Hotspur. Havertz' Ex-Club FC Chelsea verlor zu Hause erneut.

Liverpool ging vor eigenem Publikum im Stadion Anfield durch einen Strafstoß von Mohamed Salah (16. Minute) in Führung. Der Ägypter war zuvor selbst im Strafraum gefoult worden. Kurz vor der Halbzeitpause traf Jarrod Bowen (42.) zum Ausgleich für die Gäste um DFB-Profi Thilo Kehrer. Doch Darwin Núñez (60.) und Diogo Jota (84.) ließen die Reds mit dem ehemaligen Leipziger Dominik Szoboszlai in der Startelf jubeln. Liverpool rückte damit auf Tabellenplatz zwei vor. Tabellenführer ist Manchester City nach sechs Siegen in sechs Spielen.

Im Nordlondon-Derby zwischen Vize-Meister Arsenal und Harry Kanes Ex-Club Tottenham lieferten sich die beiden punktgleichen Lokalrivalen einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Ein Eigentor von Spurs-Profi Cristian Romero (26.), der einen Schuss von Bukayo Saka abfälschte, und ein direkter Treffer von Saka (54.) brachten die Gunners zweimal in Führung. Doch die unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou stark gestarteten Spurs glichen jeweils durch Heung-Min Son (42./55.) aus.

Weiterhin enttäuschend verläuft die Saison des FC Chelsea unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino. Gegen Aston Villa kassierten die Blues, die bisher nur ein Spiel gewonnen haben, ein 0:1 (0:0) an der heimischen Stamford Bridge. Es war schon die dritte Niederlage im sechsten Spiel für Pochettinos Team. Ollie Watkins (73.) traf für die Gäste aus Birmingham.